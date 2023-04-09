الأمانة: ذبح نحو 38 ألف رأس من الأغنام والأبقار منذ بداية شهر رمضان

الوكيل الإخباري - بلغ عدد ذبحيات الأغنام والأبقار داخل مسلخ أمانة عمان منذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية يوم أمس السبت 37846 رأسا، وفق مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان.

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وقال العثمان إنه جرى ذبح ومعاينة 36401 رأس من الأغنام و 1445 رأسا من الأبقار، فضلا عن معاينة 1271 طن لحوم فاكيوم طازجة مفرغه من الهواء، ومعاينة لحوم مستورده بوزن 263 طنا، و 144 طنا من الأسماك الطازجة، وذبح وتجهيز وتغليف 651 ألف طير من الدواجن.



من جانب آخر، نفذت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية منذ بداية الشهر الفضيل وحتى مساء الجمعة الماضي جولات رقابية على البسطات العشوائية والباعة المتجولين.



وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي إنه تم تنفيذ 1707 زيارات على البسطات خلال الفترة المشار إليها أعلاه جرى خلالها إزالة 1097 بسطة منها وتوجيه 513 إنذارا، و 33 مخالفة، وإتلاف 37489 لتر عصائر.