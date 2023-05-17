الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

الوكيل الإخباري - أكدت أمانة عمان، أن شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن القوارض والحشرات الطائرة، يجري معالجتها وإغلاقها خلال 48 ساعة من استلامها.

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وقالت مدير دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان في الأمانة، المهندسة شتورة العدوان، إنه يتم استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن القوارض والحشرات على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال مركز الاتصال الموحد (102و 117180)، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وبينت أن خطة عمل الدائرة تشمل مختلف مناطق العاصمة وتبدأ من مطلع آذار وحتى نهاية تشرين الثاني، مشيرة إلى أن الدائرة تنفذ حملات مكثفة من خلال مراكزها في المحطة، وغرب عمان، وشرق عمان، لمنع انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض.



وأشارت العدوان إلى أن استعمال المبيدات الحشرية هو أحد أساليب المكافحة المتكاملة، وهو إجراء ثانوي ومكمل للإجراءات الوقائية والتدابير البيئية الأخرى، لافتة إلى أن الوسائل الكيماوية للسيطرة على الحشرات ناقلات الأمراض تستخدم بالإضافة إلى الأساليب التقنية لتحسين البيئة وجعلها غير مناسبة لتوالد الحشرات، ومن هذه الإجراءات تطبيق مسوحات ميدانية دورية لمنع ووجود أي مكارة صحية وتحديد الجديد منها وإزالتها بالسرعة الممكنة.



يشار إلى أن برنامج حملة مكافحة الحشرات المنزلية الطائرة يبدأ بواسطة أجهزة الرذاذ والتدخين بأسلوب الرش الفراغي في الفترة المسائية وحسب الظروف الجوية السائدة من الساعة 3.30 بعد الظهر ولغاية 11 ليلاً، نظراً لنشاط وانتشار البعوض في المنازل في هذا الوقت، أنه يتم تجهيز سيارات "بك أب" مخصصة لقسم ضبط ناقلات الأمراض بأجهزة الرش (ULV)، وسيارات التدخين الكبيرة.