الأمانة: مخالفة 953 شخصا و587 منشأة في أسبوع

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صادر عن أمانة عمان تحرير 953 مخالفة لأفراد لم يلتزموا بأوامر الدفاع وبالاجراءات الوقاية والسلامة العامة في السوق المركزي ووسائل النقل العام ومواطنين في الطرقات.



كما خالفت الأمانة 587 منشأة منها من لم يلتزم بأوامر الدفاع وأخرى لم تحقق الاشتراطات الصحية والمهنية.

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وأكدت الأمانة مخالفة 108 منشأة غير ملتزمة بأوامر الدفاع، كما أغلقت وخالفت 479 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والمهنية.



وقال التقرير الاسبوعي إنه تم مخالفة 206 مواطنين لعدم الالتزام بأوامر الدفاع و184 مخالفة لمواطنين داخل وسائل النقل العام علاوة على 563 مخالفة لافراد داخل السوق المركزي.



