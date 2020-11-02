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تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع




الإثنين، 02-11-2020 12:23 م

إغلاق 166 منشأة لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن فرق الرقابة التابعة للجهات المكلفة بالتفتيش على المنشآت ومتابعة التزام الأفراد بإجراءات السلامة العامة، زارت 9274 منشأة من مختلف الأنشطةـ جرى خلالها مخالفة وإغلاق 166 منشأة و250 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع 11 ومنذ صدور أمر الدفاع 20، في الفترة من 25 إلى 31 تشرين أول / اكتوبر الماضي.

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الوزارة، أكدت ضرورة التزام الأفراد والمنشآت في مناطق الأردن كافة بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتطبيق أمر الدفاع 11 وتعديلاته التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 20.


وقالت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أنيط بها أمر الدفاع 20 الرقابة والتفتيش على المنشآت وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 تقوم بعمليات رقابة مكثفة في مختلف مناطق المملكة وفقا لآلية التفتيش الجديدة والتعليمات التي أصدرتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي بهذا الخصوص.


وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والبلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من قبل وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.


وأوضحت الوزارة أن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والاشخاص باجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا تسري على الاشخاص الطبيعيين والمنشآت التجارية والصناعية و الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والاماكن العام التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور او التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.


وتوجب التعليمات التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة والتقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الأشخاص بما لا يقل عن 1.5 متر، بما في ذلك العاملون في المنشأة والالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا أثناء التواجد في المنشأة وان لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على 6 أشخاص مع وضع معقمات على الطاولات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة واخرى على أن يتم تحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة.


وقالت الوزارة إنه تم تنسيق عمل كافة الجهات المناط بها عملية الرقابة بحيث تغطي كافة مناطق الأردن، مؤكدة ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع حرصا على سلامة المواطنين وتعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار الجائحة. 


وشملت المنشآت التي تمت زيارتها والمنشآت التي تمت مخالفتها واغلاقها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.


 




 

 


 

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