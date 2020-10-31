السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 09:42 ص

الكويت تحذر رعاياها في الأردن

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الوكيل الإخباري - دعت سفارة دولة الكويت لدى الأردن جميع رعاياها المتواجدين في المملكة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات التي أصدرتها السلطات الصحية الأردنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد19.

وطالبت السفارة في بيان لها رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة والتقيد بالتعليمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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ووجهت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الحاجة لأي مساعدة أو عند الحالات الطارئة وذلك على الأرقام التالية: رقم خلوي: 00962793202020 أرقام أرضية: 0096265675135 0096265675136 0096265675137


 




 

 


 

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