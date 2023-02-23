الأمم المتحدة في الكونغو تشكر سرية الشرطة الأردنية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

لبت سرية الشرطة الأردنية الخاصة في الكونغو، نداء الإنسانية واستجابت لحادث ورد إليها في ميناء أوفيرا عن حريق باخرة حكومية تعمل على نقل بضائع ومواطنين في جنوب الكونغو، حيث وصل النشامى بسرعة كبيرة رغم وعورة المنطقة، بعد جهد وتمكنوا بعد جهد متواصل من إطفاء الحريق.وعلى الرغم من أن سرية الشرطة الخاصة الأردنية ذات طابع شرطي وأمني، إلا أنها تعاملت مع حادثة إطفاء الحريق بما توفر لها من معدات فمنعت امتداد الحريق وأسهمت في حفظ الأرواح والمتلكات.بدورها، شكرت مهمة الأمم المتحدة في الكونغو سرية الشرطة الأردنية، وذلك على صفحاتها الرسمية، لسرعة استجابة ضباط وأفراد السرية، وشجاعتهم في التدخل لحماية الأرواح والممتلكات، فضلاً عن دورهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.كما عبر عمدة المدينة الذي حضر إلى الموقع نيابة عن سكان المدينة نشامى السرية الأردنية، كون الباخرة التي تم إطفاؤها تعد الوحيدة في الميناء لخدمة المواطنين.