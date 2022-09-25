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الأحد، 25-09-2022 01:08 م

الأمن: احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة مواسير - صورة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى داخل المملكة عبر أحد المعابر الحدودية، إذ قام فريق خاص بمتابعة جمع المعلومات والتحقيق للتأكد من حيثيات القضية وإحباط عملية التهريب.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبعد جمع المعلومات وتحديد كافة تفاصيل عملية التهريب جرى إيقاف مركبة الشحن التي يقودها شخص من جنسية عربية وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وبمتابعة التحقيق حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية داخل المملكة ، وجرى تحديد مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما.


وفي محافظة معان أكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من الإدارة تولى متابعة وجمع المعلومات عن أحد مروجي المواد المخدرة والمصنف بالخطر والمسلح ، وبحقه قيود بترهيب المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة ، إذ قام الفريق بعد جهود استخبارية بتحديد الأماكن التي يتردد عليها ذلك الشخص ووضعت عدة كمائن أمنية له وتمكنوا من مداهمته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري وسيُحال بعد التحقيق معه لمصادر طلباته.


 




 

 


 

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