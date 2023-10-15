الأمن السيبراني يُحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية - فيديو

الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، من التفاعل مع النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية.



وقال المركز في بيان نشره عبر فيسبوك: "احذر من التفاعل مع أو الضغط على النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية، وخاصة النوافذ التي تحتوي على إعلانات ترويجية وجوائز، لأنها رسائل مزيفة وطريقة احتيالية من شأنها تعريض الجهاز والبيانات للخطر".



ويشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة "تلميحة رقمية" في نسختها الثانية تحت شعار "أمن حالك"، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشاريع المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.

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