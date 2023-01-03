الأمن العام: قطع الطريق الصحراوي ومنع الحركة بالاتجاهين عند منطقة الزميلة نتيجة السيول

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى قطع الطريق الصحراوي بالاتجاهين عند منطقة ( الزميلة) مهيبا بالجميع عدم استخدام الطريق في الوقت الحالي والامتثال لتعليمات رجال الامن العام المنتشرين على الطريق، مؤكدا إنّ بلاغا ورد عصر اليوم بوجود أشخاص حاصرتهم السيول داخل حافلة جرفتها السيول على الطريق الصحراوي.



وأكّد أنّه جرى على الفور تحركت الفرق المختصة للمكان وإنقاذ الاشخاص المحاصرين البالغ عددهم 22 شخصاً داخل باص نقل وجميعهم بحالة جيدة.

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