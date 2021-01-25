الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الدرة والحمارنة

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

%3.52 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تفاصيل لقاء الملك مع الحكومة

‫الأمن العام يتدخل لمساعدة فتاة تعرضت للإساءة من والدها

الملك يوجه الحكومة بشأن فتح المدارس والقطاعات- صور

سلطة العقبة تعلن عن وظائف شاغرة في القطاع الخاص

خسائر قطاع الشاحنات 200 مليون دينار ومطالب بتأجيل الأقساط البنكية

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : عدم دفع الاقساط لا يمنع من العودة للمدرسة

الإثنين، 25-01-2021 04:05 م

‫الأمن العام يتدخل لمساعدة فتاة تعرضت للإساءة من والدها

1202112182012393352840


 الوكيل الاخباري -  تعامل المركز الوطني لحقوق الإنسان مع شكوى تتعلق بتعرض فتاة في العشرين من عمرها إلى إساءة معاملة من قبل والدها ومنعها من استكمال دراستها الجامعية ومن التواصل مع العالم الخارجي بأية وسيلة.
اضافة اعلان

وتابع المركز القضية المذكورة ضمن إطار ولايته العامة في تلقي الشكاوى ورصد أي انتهاكات ذات علاقة بحقوق الإنسان، والعمل على وقفها وإزالة آثارها سندًا لقانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته.

وبموجب المهام الموكلة إلى المركز وفق أحكام المادة الخامسة من قانونه، جرت على الفور  مخاطبة مديرية الأمن العام (إدارة حماية الأسرة) حيث قامت الأخيرة مشكورة بالتوجه مباشرة إلى منزل المذكورة وتأمين الحماية لها وسماع أقوالها، وتبين صحة ما ورد إلى المركز من إفادات، وتم تأمين الحماية للفتاة والحاقها بوالدتها التي لم تكن قادرة على التواصل مع ابنتها المذكورة. 

كما تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرضها لأية مخاطر لاحقة بالتنسيق مع المركز.

وهنا يكرر المركز الشكر الى الأمن العام وإلى كافة الجهات المعنية، ويدعو في الوقت ذاته كافة المواطنين والمقيمين إلى التقدم بأية شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان سواء بالحضور الشخصي الى المركز أو من خلال موقعه الإلكتروني  www.nchr.org.jo او من خلال الخط الساخن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212419246734002228

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي الدرة والحمارنة

1202124185334338700004

وزير التربية : هكذا سيكون دوام المدارس

120212117218778847713

%3.52 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1611583989540

تفاصيل لقاء الملك مع الحكومة

ملك1

الملك يوجه الحكومة بشأن فتح المدارس والقطاعات- صور