الأمن : القبض على تاجر مخدرات مرتبط بشبكة إقليمية للتهريب

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً استخبارياً تولى ومنذ أشهر متابعة وجمع المعلومات عن شخص مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ، والذي يرتبط بعصابات وشبكات إقليمية لتهريب المخدرات ويعد من المزودين الرئيسين للمخدرات التي يتم ترويجها داخل المملكة.

اضافة اعلان



وأشتار إلى أنّ ذلك المطلوب من معتادي إطلاق النار باتجاه القوى الأمنية وبحقه عشرة طلبات جميعها مرتبطة بتهريب المخدرات والاتجار بها ومتوارٍ عن الأنظار ، ويقوم بتغيير موقعه باستمرار.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد كل تلك الجهود الاستخبارية التي قام بها فريق التحقيق تم تحديد مسار تحركه من منطقة الرويشد باتجاه محافظة المفرق، إذ جرت مداهمته والقاء القبض عليه وضُبِط بحوزته سلاحان ناريان و 10 آلاف حبة مخدرة و بوشرت التحقيقات معه.

