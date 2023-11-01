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الأربعاء، 01-11-2023 03:17 م

الأمن: القبض على شخص اعتدى على واجهات لمطعمين في عمّان

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الوكيل الإخباري - ألقت مديرية الأمن العام القبض على شخص قام يوم أمس بالاعتداء على واجهات زجاجية لمطعمين في العاصمة عمان.اضافة اعلان


وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الشخص المعتدي والمسجل بحقه عدداً من الأسبقيات اعترف بقيامه بالاعتداء على الواجهات الخارجية للمطعمين بأداة راضة كانت بحوزته، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية خارجية في واجهاتهما الزجاجية.

وبين الناطق الاعلامي أن مديرية الأمن العام ستتعامل بحزم مع كل من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة، لنيل العقوبات الرادعة وفقاً لأحكام القانون.

 




 

 


 

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