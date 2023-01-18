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الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات

الأربعاء، 18-01-2023 02:12 م

الأمن : مداهمة 6 وافدين استخدموا منزلهم لتخزين المخدرات

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الوكيل الإخباري - داهمت قوة أمنية من مكافحة المخدرات منزلاً لوافدين في البلقاء، استخدموه لتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة لصالح احد تجار المخدرات، إذ ألقت القوة الأمنية القبض على الوافدين وعددهم 6 أشخاص وضبطت ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

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وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن العمل الأمني والاستخباري المتعلق بهذه القضية بدأ منذ أسابيع، بجهود متواصلة وحثيثة بذلها فريق تحقيقي من إدارة مكافحة المخدرات عمل على جمع المعلومات عن أحد تجار المخدرات حتى تمكن من جمع التفاصيل والمعلومات كافة حول نشاطاته الجرمية، وحدد مكان تخزينه لكميات كبيرة من المخدرات بمساعدة وافدين في محافظة البلقاء .


وأكّد الناطق الإعلامي انه وفي ضوء ذلك جرى تحديد موقع تاجر المخدرات الذي تمت مداهمته في محافظة المفرق، وألقي القبض عليه وبحوزته كميات من المواد المخدرة.


فيما قامت قوة أمنية بمداهمة موقع سكن الوافدين في محافظة البلقاء وألقت القبض عليهم، وبتفتيش المكان عثر على 96 كف حشيش و65 ألف حبة مخدرة وكميات من مادة القهوة تبين قيامهم بطحن كمية من الحبوب المخدرة داخلها تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار.


 




 

 


 

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