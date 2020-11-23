الأمن يحذر من طريقة جديدة لسرقة المركبات

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه سُجل وخلال الفترة الماضية عدد من قضايا سرقة المركبات والتي قام مالكوها بتسليمها طواعية للصوص بعدما طلبوا منهم استئجارها، وجرى ضبط عدد من المركبات والعمل جارٍ لضبط المركبات الباقية.وحذر الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، جميع الاخوة المواطنين ضرورة عدم تأجير مركباتهم الخصوصية تحت اي ظرف كان لكي لا يقعوا ضحية للصوص، او من الممكن استخدامها لارتكاب جرائم اخرى ولكون تأجير المركبات الخصوصية مخالفاً للقانون بحد ذاته.