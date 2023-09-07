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الخميس، 07-09-2023 11:09 م

الأمن يحذر من مخالفة قاتلة.. وهذه غرامتها!

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الوكيل الاخباري- حذرت مديرية الامن العام من عبور المشاة للشارع من الأماكن غير المخصصة ومن الأماكن الخطيرة أو دون انتباه، سلوك خاطئ وخطير، لا سيما إن علمنا أن النسبة الأكبر من بين ضحايا حوادث السير من الوفيات في العام 2022 كانت من المشاة، وبنسبة 36.1% .اضافة اعلان


نصت المادة (38) من قانون السير المعدل على أنه يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب مخالفة: "عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه".

احذر، تمهل، وعلى الله توكل، هدفنا تقليل المخالفات حرصاً على تحقيق سلامتك.

 




 

 


 

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