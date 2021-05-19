الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 11:27 ص

أودى بحياة 5 أطفال

الأمن يكشف أسباب ' فاجعة نبع البحاث '

امن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، الأربعاء، أسباب الحادث في منطقة نبع البحاث بالعاصمة عمان، والذي أودى بحياة 5 أطفال واصابة 14 آخرين، وذلك أمس الثلاثاء.

ولفت مصدر أمني في "إدارة السير" ، خلال تصريحات صحفية ، أن سبب حادث التدهور يعود إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

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وأوضح إلى أن تحميل الاشخاص في مركبات الشحن " في الصندوق الخلفي " يعتبر مخالفة صريحة لقانون السير وأوامر الدفاع ويعرض الأشخاص للخطر المحقق.


وأضاف أن استخدام المركبات في أغراض غير المعدة لها أدى إلى ارتفاع الوفيات والإصابات في الحادث، مشدّدا على أهمية التعامل مع أولويات المرور أثناء القيادة ، والانتباه إلى الشواخص المرورية ، درءا للخطر.

 




 

 


 

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