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الخميس، 03-12-2020 03:10 م

الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بمشاجرة الصريح

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال التحقيقات في المشاجرة التي وقعت في منطقة الصريح قبل ايام ونتج عنها وفاة وعدد من الاصابات ، فقد ورد للبحث الجنائي بلاغ بوجود عدد من الاشخاص من المشتبه بهم بالاشتراك في المشاجرة في احد المزارع في محافظة اربد حيث جرى التحرك للمكان والقي القبض على كافة الاشخاص داخلها ومن ضمنهم شخص ضُبط بحوزته سلاح ناري .

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واضاف الناطق الاعلامي انه بمتابعة التحقيقات أرسل السلاح الناري المضبوط لادارة المختبرات والادلة الجنائية لمضاهاته ورأس الطلقة التي اصابت المتوفى في المشاجرة حيث اكد التقرير الفني ان الطلقة خرجت من ذات السلاح المضبوط  .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات ما زالت مستمرة مع الشخص المضبوط لاحالته والقضية للقضاء فيما واتخذت كافة الاجراءات الامنية والادارية اللازمة في مثل تلك القضايا بالتنسيق مع الحاكم الاداري وما زالت القوات الامنية منتشرة في المكان لضمان الحفاظ على الامن والنظام العام.


 




 

 


 

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