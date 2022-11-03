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الخميس، 03-11-2022 07:46 م

الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي

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الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، انطلقت في عمان اليوم الخميس، أعمال المؤتمر التاسع عشر للجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والتاسع لجمعية الشرق الأوسط الإفريقي لأمراض الجهاز الهضمي.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر لثلاثة أيام وتشارك فيه رئيسة المنظمة العالمية للجهاز الهضمي الدكتورة نعيمة عمراني، ونخبة من أطباء الجهاز الهضمي من الأردن وعدد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، إلى بحث آخر ما توصل إليه الطب في هذا المجال، ووضع حلول للتحديات الحالية، ورسم خطط مستقبلية لأوجه التعاون ونقل المعرفة التي تصب في مصلحة وراحة المريض.

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