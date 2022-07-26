الأربعاء 27-07-2022
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بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة : لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية
وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو
يوم طبي مجاني في النزهة
القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور
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أخبار الشركات
دورات تدريبية لطلبة تخصص المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
HUAWEI Band 7: سوار ذكي بتصميم أنيق وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين وغير ذلك الكثير الآن في الأردن
زين تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد