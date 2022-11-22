الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين

الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، الرئيسة الفخرية لنقابة الأطباء البيطريين، أمس الاثنين، نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور أحمد الدحيات، وأعضاء مجلس النقابة.



وأكدت سموها ضرورة إيلاء وإظهار أهمية مهنة الطب البيطري باعتبارها من المهن الرئيسية؛ كونها المهنة المعنية بتأمين الغذاء السليم والمحافظة على صحته وسلامته من خلال متابعة صحة الحيوان في جميع مراحل تربيته، ومراقبة منتجاته في مراحل الإنتاج كافة وصولاً إلى صحن المستهلك.

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