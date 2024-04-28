سماء الأردن على موعد مع زخات شهب الأحد القادم

الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي إن سماء الأردن والمنطقة العربية على موعد مع ذروة شهب "إيتا الدلويات" يوم الأحد 5 أيار 2024، وافضل الاوقات لمشاهدتها من الاردن يومي الاحد والاثنين القادم قبل الفجر جهة الشرق-الجنوبي، حيث يمكن رؤية حوالي 24 شهاب في الساعة في حالة الظروف المعيارية.



وأضاف أن "إيتا الدلويات" تسمى أحيانا "شهب أيار" وهي زخات شهب مرتبطة بمذنب هالي الشهير، وتكون زخات الشهب مرئيًا في الفترة ما بين 19 نيسان إلى 28 أيار من كل عام تقريبا، و ذروة النشاط يوم 5 أيار في الأردن والمنطقة العربية، وعلى عكس معظم زخات الشهب السنوية الرئيسية لا توجد هناك ذروة حادة لهذه الشهب، بل هناك حد أقصى واسع بمعدلات جيدة تدوم تقريبًا أسبوع واحد يتمحور حول يوم 5 مايو.

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وتابع " الشهب التي سوف نراها في زخة إيتا الدلويات هي عبارة غبار واتربة انفصلت عن مذنب هالي منذ مئات السنين، وتدخل في الغلاف الجوي وتعمل على تأيين الغلاف الجوي بسبب سرعتها الهائلة (الاحتكاك والحرار الشديدة والضغط) ، وتكون بحجم حبة العدس او الحمص و تحترق في الغلاف الجوي وتتحول إلى رماد، وليس أي أخطار."



ولفت أنها سميت ب "ايتا الدلويات" لان الشهب تظهر في كوكبة او برج الدلو وبالقرب مع أحد ألمع نجوم برج الدلو وهو "إيتا الدلو".



وختم " أن معدل هذه الشهب بشكل عام في الذروة حوالي 40 شهابا في الساعة، على افتراض توفر المعايير الفلكية والرصدية سواء التلوث الضوئي أو ظلمة السماء وكذلك وصفاء الجو وعدم وجود غيوم أو غبار، ويوم الاثنين 6 أيار بين الساعة الخامسة صباحا والسادسة صباحا يكون مركز الاشعاع في جهة الجنوب الشرقي وتقريبا على زاوية سمتية 120 درجة وعلى زاوية ارتفاع 40 درجة، ويقدر عدد الشهب التي يمكن رؤيتها فوق سماء الأردن حوالي 24 شهابا في الساعة في ذروة الزخة، ومن حسن الحظ ان القمر في طور الهلال تقريبا يوم الاثنين حيث تصل نسبة إضاءته إلى 6% ، حيث لن تؤثر اضائته على مشاهدة الشهب، ويشرق القمر يوم الاثنين 6 أيار الساعة 4:25 فجرا ويغرب من نفس اليوم الساعة 17:37.

