الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 20-02-2024 05:27 م

الملك يؤكد دعم الأردن للجزائر بإنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بو غالي.

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وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.


كما أكد جلالة الملك دعم الأردن للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.


وأشاد جلالته بجهود الجزائر الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.


وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية واستدامتها.

 

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