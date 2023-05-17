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الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

الأربعاء، 17-05-2023 06:57 م

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

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الوكيل الاخباري - ألقى سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الأربعاء، محاضرة للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 وبرنامج ماجستير استراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب 6 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "تجديد النهضة رؤية مستقبلية".

وأشار سموه، خلال المحاضرة التي حضرها رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وآمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة، وهيئة التوجيه بالكلية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إلى أن النهضة هي رؤية شمولية للبناء تشمل الموارد البشرية، وتوفير الدعم اللوجستي في المكان والزمان المناسبين.

ونوه سموه، إلى أن مفتاح النجاح لتحقيق النهضة، هو الاستثمار بالرأس المال البشري؛ لبناء المعارف، وتبني سياسات يكون الإنسان محورها.

ولفت سموه، إلى أهمية تطوير الموارد، والنهوض بها، من خلال توفير قاعدة بيانات علمية وتكنولوجية مستقلة، تستند إلى المعلومة المطلقة، وتمكن صاحب القرار من بناء السياسات السليمة وتحديد الأولويات، بما ينسجم مع أولويات الإقليم، وتهيئة المناخ العلمي لتحقيق ذلك.

وأكد سموه، الحاجة لتبني نهج شمولي يأخذ بعين الاعتبار التداخل بين منظومة الصحّة، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه، والطاقة، وكذلك العلوم والتكنولوجيا؛ لمعالجة الأزمات المختلفة، والتخفيف من آثارها، والتفكير الاستباقي في إدارة الأزمات والكوارث.

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