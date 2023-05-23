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الثلاثاء، 23-05-2023 07:24 م

الأمير الحسن يرعى أعمال المؤتمر الدولي الثالث في الإدارة السياحية والحفاظ على الآثار

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الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، في الجامعة الهاشمية انطلاق أعمال "المؤتمر الدولي الثالث في الإدارة السياحية والحفاظ على الآثار "، الذي تنظمه كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث.

ودعا سموه، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بحضور سمو الأميرة دانا فراس، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزراء سابقين وأكاديميين ومتخصصين، إلى ضرورة إنشاء مبادرة تراثية أردنية للعمل على صون التراث الحضاري والإنساني.

وأعتبر سموه أن التاريخ والتراث ركيزة لبناء حاضرة من الازدهار والتميز والابداع، لافتا إلى أن الدفاع عن التراث هو دفاع عن النفس والكيان والهوية والشخصية الحضارية.

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وقال سموه إن "التراث الثقافي لا يخص أحداً بعينه، وإنما هو ملك للجميع كما أنه موضوع يسمو فوق السياسة والأزمات".

 

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