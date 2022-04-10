الأمير الحسن يرعى حفل إشهار الجمعية العربية للفيزياء

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، يوم الخميس الماضي، حفل إشهار الجمعية العربية للفيزياء.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجمعية العربية للفيزياء، اليوم الأحد، فإن حفل الإشهار عقد عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور عدد من علماء الفيزياء، من بينهم حاصلون على جائزة نوبل وجوائز عالمية مرموقة ومنها جوائز ديراك وفيلدز وولف والتميز في الفيزياء الأساسية.

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