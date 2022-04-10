الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة لـ الوكيل : المزيد من الاجراءات التخفيفية بعد العيد

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

الأمير الحسن يرعى حفل إشهار الجمعية العربية للفيزياء

انتخابات فرنسا.. ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

شركة البوتاس العربية تتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك عبد الله الثاني

تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني حول سفر الملك إلى ألمانيا لتلقي العلاج

مقتل يهودي حاول سرقة سلاح جندية في عسقلان

تغير على حالة الطقس يوم الاثنين والارصاد تحذر

استكمال جزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء

مراكز التطعيم يوم الإثنين - أسماء

الأحد، 10-04-2022 10:21 م

الأمير الحسن يرعى حفل إشهار الجمعية العربية للفيزياء

w


 الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، يوم الخميس الماضي، حفل إشهار الجمعية العربية للفيزياء.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجمعية العربية للفيزياء، اليوم الأحد، فإن حفل الإشهار عقد عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور عدد من علماء الفيزياء، من بينهم حاصلون على جائزة نوبل وجوائز عالمية مرموقة ومنها جوائز ديراك وفيلدز وولف والتميز في الفيزياء الأساسية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202227132057111789306

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

4202210132424829383332

تصريح صحفي صادر عن حزب الائتلاف الوطني حول سفر الملك إلى ألمانيا لتلقي العلاج

w

استكمال جزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء

وزارة الصحة

مراكز التطعيم يوم الإثنين - أسماء

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر نظام مجلس الأمن القومي

مبنى رئاسة الوزراء

خلود العبَّأدي أميناً عامَّاً لوزارة العدل

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

ارادات ملكية بإقرار 3 قوانين

إرادة ملكية

إرادة ملكية بقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

إرادة ملكية

ارادة ملكية بتعيين المعايطة رئيسا لهيئة الانتخاب

إرادة ملكية

تكليف كريشان بإدارة وزارة الشؤون السياسية

320223015402630866135

توزيع 30 ألف بطاقة غذائية مدعومة لأسر عفيفة بمناسبة شهر رمضان

320222121425328143856

اتفاقية تعاون بين جامعة مؤتة والحديقة النباتية الملكية