الأمير فيصل يكرم المنتخبات الوطنية المشاركة بدورة الألعاب العربية

الوكيل الاخباري-

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كرّم سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، بطلات وأبطال المنتخبات الوطنية الذين حققوا إنجازات في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز الماضي.وأشاد سموه بالإنجازات التي تحققت في دورة الألعاب العربية، والجهود التي بذلتها المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية وحرصها الدائم على رفع العلم الأردني في كبرى المحافل الرياضية.بدورها، أكدت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، وفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية، أهمية الإنجاز الذي تحقق في الجزائر وعكس مدى تطور الرياضة الأردنية في السنوات الأخيرة، إذ حصدت البعثة الأردنية 64 ميدالية بينها 18 ميدالية ذهبية و17ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية.