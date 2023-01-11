الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الأربعاء، 11-01-2023 04:27 م

الأمير مرعد ووزيرة التنمية الاجتماعية يبحثان مستجدات تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء

394530_12_1673438640


الوكيل الاخباري- بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، سبل التعاون المشترك، ومستجدات تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.

اضافة اعلان


ولفت سموه إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ بنود الاستراتيجية وتعزيز منظومة العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم الاستقلالية والعيش بحرية على أساس من المساواة مع الآخرين.


وأكد سموه استعداد المجلس لتقديم جميع الدعم الفني المطلوب لتسريع وتيرة تنفيذ بنود الإستراتيجية.


بدورها، أكدت بني مصطفى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.


وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجان تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والمجلس لغايات متابعة المؤسسات الإيوائية.


وأبدت بني مصطفى حرص الوزارة على تطوير قدرات الكوادر الفنية العاملة في دور الإيواء، بما ينسجم مع توجهات الخطة الوطنية لبدائل الإيواء وبما يسهم في دمج المنتفعين في تلك المؤسسات في المجتمع من خلال استفادتهم من البرامج التي سيجري استحداثها لهذه الغاية بالتنسيق المباشر مع المجلس.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
12202228232045963027754

تقرير : وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم لا يزال طفيفًا