الأمير مرعد يبحث مع السفير المكسيكي تعزيز سبل التعاون

الوكيل الاخباري - بحث الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال استقباله، اليوم الخميس، السفير المكسيكي لدى الأردن، روبيرتو رودريغيز هرنانديز، سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد سموه، خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس، بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية، ارماندو فاوستو، حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته المستمرة للنهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كل ما يلزم لهم لتمكينهم بأن يكونوا أشخاصا منتجين وقادرين على المشاركة والعمل في مختلف المجالات.

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