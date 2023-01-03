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الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

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الثلاثاء، 03-01-2023 12:23 م

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنه لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الأردن في الوقت الحالي.

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وقال الناطق باسم الوزارة علي الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة بحثت هذا الأمر مع وزير الأوقاف خلال الفترة الماضية، بيد أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بإقامة صلاة الاستسقاء.


وأضاف الدقامسة أن الوزارة تراقب الموسم المطري بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية، وإذا دعت الحاجة إلى إقامة صلاة الاستسقاء فإنها ستدعو إلى إقامتها بكافة مساجد المملكة.


وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في جنوب وشرق المملكة.

 




 

 


 

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