الأوقاف للوكيل: نتفهم القرار السعودي باقتصارها الحج للمواطنين والمقيمين.. والمكاتب: نحن نحتضر

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري إن الوزارة تتفهم القرار السعودي حول اقتصارها الحج هذا العام للمواطنين والمقيمين فقط، في ظل تداعيات جائحة كورونا .



وأضاف الحياري للوكيل الإخباري أن الوزارة على يقين بأن هذا القرار بني على دراسات من شأنها أن تحافظ على صحة وسلامة الحجاج، ومصلحة الحج بشكل عام.



من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة كامل أبو ذياب أن أصحاب الشركات يتفهمون القرار السعودي، إلا أن الانعكاسات المادية على هذه الفئة كان كبيرا إلى حد ما، مضيفا أن هناك ما يقارب ال ١٥ ألفا حاج سنويا انعكس هذا القرار عليهم نفسيا، وذلك بعد أن أصبح لديهم الأمل هذا العام بأن يؤدوا فريضة الحج.

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وأضاف أن هناك ٢٠٨ شركة حج وعمرة لها ١٠٠ فرع تتوزع على خارطة المملكة تحتضر ماديا؛ جراء توقف الحج والعمرة للعام الثاني، علما أن هذه الشركات يترتب عليها التزامات كبيرة من حيث التراخيص والإيجارات ورواتب الموظفين بمتوسط ٣٠ ألف دينار سنويا.