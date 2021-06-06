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الأحد، 06-06-2021 12:12 م

الأوقاف تباشر اعتماد المدرسين في المراكز الإسلامية

الاوقاف


الوكيل الإخباري - باشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باعتماد المدرسين لممارسة النشاط الإسلامي في المراكز الإسلامية والجمعيات المرخصة، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020.

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وقالت مديرة مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية، حسناء عنانبة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم تشكيل لجنة من أصحاب الاختصاص في تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية لاعتماد المتقدمين للتدريس في المراكز للذكور والإناث، وذلك بعد نشر تعليمات اعتماد المدرسين في الجريدة الرسمية.


وأضافت عنانبة، وهي رئيسة لجنة الاعتماد في الوزارة، أن اللجنة تتولى العديد من المهام، كدراسة طلبات الاعتماد وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للراغبين بالتدريس، واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإضافة إلى منح شهادة اعتماد لممارسة النشاط الإسلامي.


وأوضحت أن اعتماد المدرسين في المراكز الاسلامية جزء من توفيق الأوضاع المشار إليها في نظام المراكز الإسلامية، مشيرة إلى أنه يستوجب على المراكز الاسلامية القائمة تقديم طلبات الاعتماد للوزارة حسب النموذج المعتمد.


وبينت أن من متطلبات ترخيص المركز الإسلامي تقديم طلب الموافقة على توفيق الأوضاع للمراكز القائمة والمراكز الجديدة، كوجود مدرسين مؤهلين ومعتمدين لممارسة النشاط الإسلامي المتضمن تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية.


وأكدت عنانبة أن النظام منح المراكز مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها، حيث أجرت اللجنة المشكلة المقابلات الشخصية للمدرسين والذين تم ترشيحهم من الجمعيات والمراكز الإسلامية لاعتمادهم للتدريس حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وسيتم منح غير المعتمدين فرصة ثانية لاستكمال الشروط بعد مدة للعرض على اللجنة.


ويتجاوز عدد المراكز الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف 2000 مركز للذكور والاناث، بالاضافة الى جميع المراكز التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم.


 




 

 


 

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