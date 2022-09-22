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الخميس، 22-09-2022 10:24 ص

الإحصاءات العامة تدعو 1878 شخصاً لعمل مؤقت - اسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الاحصاءات العامة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن دعوة 1878 شخصاً للعمل على حساب المشاريع المؤقتة في إقليم الشمال.

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ودعت الدائرة المرشحين للتواجد في مكتب إحصاءات اقليم الشمال/ اربد اشارة الاسكان، كل حسب التاريخ المبين إزاء اسمائهم في الجدول.


وأشارت إلى أن الوظيفة المعلن عنها هي وظيفة مؤقتة تنتهي بأنتهاء المسح، ولا تؤثر على الأحقية التنافسية لدى ديوان الخدمة المدنية.


وبينت أن الوظيفة هي عمل ميداني فقط، مشيرة إلى أن كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفاً عن العمل بهذا المسح.


للاطلاع على الاسماء انقر هنا 


 




 

 


 

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