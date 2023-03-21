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الثلاثاء، 21-03-2023 11:53 ص

الإحصاءات: 76.2% من الأردنيات العاملات في المملكة يرأسن أسرهن

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي 
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يحتفل الأردن مع العالم بيوم الأم، والذي يصادف اليوم 21 آذار، حيث ما زالت تسجل الأم الأردنية تميزاً كبيراً في رعايتها لأسرتها واطفالها ، على اختلاف حالتها الاجتماعية. 

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021 وفقاً لاحصائية وصلت الـ " الوكيل الإخباري " ، بلغت نسبة السيدات المشتغلات اللاتي يرأسن أسرهن في المملكة، ( 76.2%)  وتوزعت كما يلي ( 26.2 % متزوجة، و 18.7% مطلقة، و30.3% ارملة و1.0 % للمنفصلة  ). 

كما بلغت نسبة السيدات المشتغلات اللاتي يرأسن أسرهن في العاصمة عمّان ( 25.9% متزوجة، و 18.8% مطلقة، و30.4% ارملة). 

بالاضافة  إلى أن نسبة السيدات المتعطلات اللاتي يرأسن أسرهن في المملكة ( 23.4% متزوجة، و35.0 مطلقة، و8.8% ارملة)، و في عمّان ( 5.2% متزوجة، 39.9% مطلقة، 5.5% ارملة).

واشارت الدائرة ان نسب أرباب الأسر للعام 2022 ستصدر خلال أيام   .

 




 

 


 

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