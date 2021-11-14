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الأحد، 14-11-2021 02:28 م

الإدارة العامة تطلق المرحلة الثانية من برنامج القيادات الحكومية

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الوكيل الإخباري- أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، المرحلة الثانية من برنامج " القيادات الحكومية"، بهدف تأهيل موظفين قادرين على تولي الوظائف القيادية العليا في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.اضافة اعلان


وقالت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، إن هذا البرنامج التدريبي سيعقد لمجموعة من القيادات الواعدة التي تلقت تأهيلاً علمياً وعمليا في المرحلة الأولى، حيث استُكمل بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الخوالدة، إلى أن البرنامج يعمل على تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة، لإحداث تغيير مؤثر في أداء الجهاز الحكومي ومستوى الخدمات، ويهدف إلى أن يكون أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق رؤية الأردن 2025.

وأضافت، أن رؤية البرنامج تتمثل في تأهيل مجموعة من القادة المميزين والقادرين على التعاون مع بعضهم، لصنع التغيير في القطاع العام والتغلب على التحديات الأكثر تعقيدًا، والتي تعيق تحقيق الأولويات الوطنية.
ولفتت إلى اختيار 20 مشاركا للمرحلة الثانية، من أصل 50 ومن 21 دائرة ومؤسسة حكومية ذات علاقة بخدمة تسجيل نشاط اقتصادي، بعد اجتيازهم لعدة اختبارات ومناقشة مشاريع تخرجهم.
وأوضحت أن سبب اختيار تنفيذ البرنامج في كلية الدفاع، جاء لما لها من سمعة وطنية وعالمية عالية في القيادة، وتهيئة وإعداد صانعي السياسات الوطنية، كما أن كلية الدفاع، قدمت أحدث ما لديها من برامج ومواضيع في المجالات المطلوبة، واختارت أمهر المدربين والمحاضرين.

وثمنت الخوالدة التعاون الكبير الذي قدمته كلية الدفاع الوطني، وكل من شارك في إعداد وتصميم هذا البرنامج، داعية جميع المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم والاستفادة القصوى من تواجدهم في الكلية.
يشار إلى أن البرنامج سيبدأ بمنهاج دراسي أساسي يمتد ثمانية أسابيع، ويتضمن العديد من الموضوعات أبرزها: القيادة الاستراتيجية ، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني، وإدارة الأزمات، وتمارين للتخطيط الاستراتيجي.

 




 

 


 

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