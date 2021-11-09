إطلاق فعاليات برنامج القائد الشبابي

الوكيل الإخباري- اطلق مركز اعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، فعاليات برنامج القائد الشبابي في المستوى المتقدم، ضمن المستوى الثالث بعنوان "القيادة الإشراقية".

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واوضح بيان صادر عن المركز اليوم الثلاثاء، ان البرنامج انطلق عبر تقنية الاتصال الحديثة، بمشاركة 20 عاملا في المراكز الشبابية.



واشار الى ان البرنامج يهدف الى تطوير مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية الحديثة وتقييم وتطوير الأداء المؤسسي، وربط ومواءمة اهداف الادارة مع الاستراتيجية المؤسسية.

من جهتها، أكدت مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية بالوكالة سحر ابو حمور، أن البرنامج يأتي استجابة لتوجيهات وسياسات عمل وزارة الشباب نحو تطوير ورفع قدرات العاملين مع الشباب في المراكز الشبابية، وإكساب المشاركين القدرة على التخطيط والتقييم للبرامج والانشطة وتجذير ثقافة التميز.