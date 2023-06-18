الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الإدارة المحلية إنها اشترطت عدة محددات على بلديات المملكة بشأن تحديد مواقع لبيع الأضاحي لتتوافق مع الشروط الصحية العامة.

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وبينت الوزارة لـ "الوكيل الإخباري" انه يشترط ان تكون هذه المواقع خارج حدود البلدية (خارج التنظيم) وبعيدة عن السكان والشوارع الرئيسية والمساجد والمدارس والمستشفيات.



واشترطت أن تكون لهذه المواقع مدخل ومخرج منفصل، وضرورة توفير خزانات أرضية لتجميع دم الذبائح ليجري نقلها بسهولة.



وبينت ان الشروط تتضمن إلزام تجار الاضاحي برش المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيم المواقع بمرشات خاصة للتعقيم.



ودعت الوزارة البلديات الى تأمين عدد كاف من عمال الوطن لنقل النفايات الصلبة والسائلة بشكل مستمر إلى المكبات المخصصة.



وجاء في الشروط ضرورة توفير أطباء بيطريين لمعاينة المواشي واللحوم وإجازتها للاستهلاك البشري وتوفير مراقبي صحة للإشراف على المواقع، وضرورة تزويد الوزارة بالمواقع التي تم تحديدها.