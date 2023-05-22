الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 09:34 ص

الدوريات الخارجية تُحذر من الغبار على الطرق الجنوبية والشرقية

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الوكيل الإخباري - حذرّت إدارة الدوريات الخارجية من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها، نتيجة الغبار خصوصا في المناطق الصحراوية، داعية سالكي الطرق الجنوبية والشرقية لتوخي كامل الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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ودعا مندوب إدارة الدوريات، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، السائقين إلى تجنب السرعة خلال القيادة، مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والالتزام بالمسرب المحدد على الطرق، وإغلاق نوافذ المركبة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار.

ولفتت إلى ضرورة تثبيت الحمولات على مركبات الشحن، والالتزام بتعليمات وإرشادات رجال الأمن العام في الميدان، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة أو للإستفسار عن حالة الطرق.

 




 

 


 

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