الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 21-05-2023 04:34 م

وضع حجر الأساس لمبنى مشروع إدارة بيانات التحقيق الجنائي في الأمن العام

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الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليـوم الاحتفال الذي أقامته المديرية بوضع حـجـر الأسـاس لمبنـى مشـروع إدارة بيانــات التحقيـق الجنائي (BigData)، بحضور سفير جمهوريـة كوريـا الجنوبيـة في الأردن كـيم دونـغ جـي، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الأمن العام من خلال منظومة تكنولوجية متطورة لجمع البيانات وتحليلها في مجال منع الجريمة، والوقاية منها، وتوفير الخدمات الأمنية والإنسانية، في ضوء الاستفادة من التحـول الرقمـي، وأنظمة الذكاء الصناعي.

وأكد اللواء المعايطة على عمق العلاقات بين الأردن وكوريا الجنوبية والتي انعكست على مستوى التعاون في سبيل تحقيق قيم الأمن والعدالة المشتركة وخدمة الشعبين الصديقين، والتي تجسدت بإنشاء مثل هذا المشروع.

وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام مستمرة في سعيها لتعزيز منظومة الأمن والسلم في المجتمع، عبر توفير أفضل التطبيقات والحلول الذكية ومواكبة التطورات العالمية في مكافحـة الجريمـة، وتعزيز قدرات العـاملين، معرباً عن شكره لحكومة كوريا الجنوبية وسفارتها في عمان، وللوكالـة الكورية للتعاون الدولي، لجهودهم الكبيرة ودعمهم إنشاء المشروع حتى الانتهاء منه .

مـن جـهتـه أشاد سفير جمهوريـة كوريـا الجنوبيـة في الأردن كـيم دونـغ جـي بالـدور المهم والبـارز الـذي تقـوم بـه الشـرطة الأردنيـة في تحقيق الأمن و مكافحة الجريمة بأشكالها كافة وعلى الصعد كافة. 

وأكّد السفير الكوري أن العلاقة الثنائية الممتدة لسنوات طويلة مع المملكة الأردنية الهاشمية أثمرت في إنجاح العديد من المشاريع، ومن ضمنها هذا المشروع الذي نأمل أن يسهم في تعزيز قدرات وحدات الأمن العام المتخصصة في مجالات التحقيق الجنائي والعمل الوقائي ومكافحة المخدرات لتعزيز مستويات السلامة والأمن في الأردن.

 




 

 


 

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