الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 22-05-2023 09:08 ص

بدء حملة ضبط مخالفات حزام الأمان و15 ديناراً قيمة المخالفة

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الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير المركزية المواطنين إلى الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم من خلال استخدام حزام الأمان، وذلك تزامنا مع بدء الحملة للتشديد على مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

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وقالت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، "اجعــل التـزامـك الأخـلاقــي.. يسبق التزامك القانوني".


وأوضحت مديرية الأمن العام، أن الحملة تأتي تطبيقا لنص المادة 38 من قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 البند 36،22 على أنه يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينارا كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة دون استخدام حزام الأمان أو تحميل الأطفال دون سن 10 سنوات في المقاعد الأمامية لسيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.


وقالت: "إنه وفق دراسات علمية وعملية تبين أن استخدام حزام الأمان من قبل السائق والركاب يخفف من الإصابات الخطرة بنسبة 50-60%".

 




 

 


 

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