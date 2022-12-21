الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في مناطق شمال ووسط المملكة وحالة الطوارئ الخفيفة في جنوب وشرق المملكة، بدءَ من اليوم الأربعاء وحتى يوم غدٍ الخميس وفقاً للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى تأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية يصاحبها تساقط تدريجي للأمطار مع ساعات عصر اليوم في شمال ووسط المملكة، تمتد لفترة قصيرة لتشمل أجزاءً من المرتفعات الجنوبية الغربية، هذا مع احتمال أن تكون الأمطار غزيره في محافظات الشمال والوسط خلال فترات المساء وساعات الليل الأولى، وقد يصحبها الرعد، واحتمالية تساقط حبات البرد أحيانا أيضاً.

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وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ (100) في البلديات، وغرف الطوارئ الـ (20) في مجالس الخدمات المشتركة وغرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة، التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.



ووجهت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى التأكد من جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى متابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.



ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



وطلبت وزارة الإدارة المحلية من المواطنين الذين يقطنون بالقرب من مناطق مجاري الأودية والسيول والبؤر الساخنة في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.



كما طلبت الوزارة من البلديات تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.



وأهابت الوزارة بالمواطنين التعاون الكامل مع تعليمات التعامل مع الحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هاتف (064641393) للإبلاغ عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية تحتاج إلى تدخل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.