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الإثنين، 07-11-2022 07:41 م

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري-  طلبت وزارة الإدارة المحلية من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية إعلان حالة الطوارئ المتوسطة شمال ووسط المملكة اعتباراً من منتصف هذه الليلة (الإثنين / الثلاثاء) وحتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك في ضوء نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع تساقطاً غزيراً للأمطار أحياناً بين الفجر والصباح الباكر، والتي قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

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كما طلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في محافظات جنوب وشرق المملكة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة الأحوال الجوية أولاً بأول، في ضوء النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية التي تتوقع أمتداد الأمطار يوم غدٍ الثلاثاء لتشمل أجزاءً من جنوب وشرق المملكة، وإثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

 

وأكدت الوزارة في تصريح على لسان الأمين العام المهندس حسين مهيدات رئيس غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة على وجوب التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وخاصة احتمالية تشكل السيول والفيضانات جرّاء الأمطار الغزيرة أحياناً وفق توقعات دائرة الأرصاد الجوية.


كما أكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق فيها أولاً بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ الوزارة على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق الحالة الجوية.

 




 

 


 

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