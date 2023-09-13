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الأربعاء، 13-09-2023 01:39 م

الإدارة المحلية: ورشة لتحديث الخطة الاستراتيجية للنفايات الصلبة

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الإدارة المحلية من خلال ذراعها البيئي مديرية إدارة النفايات الصلبة ورشة عمل مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات المعنية لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015.

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وأكدت مديرة مديرية النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة رائدة العوران خلال الورشة أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة للتطورات المحلية والعالمية، مشيرة الى أهمية الخروج بخطة استراتيجية شاملة ومتكاملة تلبي كافة الاحتياجات.

وقال المستشار والخبير البيئي المهندس عمار أبو ضريس، رئيس فريق الدعم الفني من الجهة الاستشارية لمراجعة الاستراتيجية، إن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على تحديد الأدوار وتوزيع المهام وربط الأهداف التشغيلية بالأداء الذي يعتمد على النظر إلى النفايات على أنها مورد يمكن استثماره من خلال تطبيق منهجية الاقتصاد الدائري في هذا القطاع الهام.


وأكد أهمية الجوانب البيئية وانعكاسها على المجتمع والتنمية المستدامة ما يستوجب تحديث الاستراتيجية وإعادة صياغة بعض المفاهيم وربطها بالاقتصاد والرؤية العالمية الجديدة.


وتم خلال الورشة تقديم عرض عن الأنشطة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي أقرتها الحكومة عام 2015 من خلال قسم إدارة وتخطيط النفايات قدمته المهندسة جمانة العبادي استعرضت فيه نسب الإنجاز التي تحققت خلال سبعة سنوات من اطلاقها.

يشار إلى أن مديرية النفايات الصلبة بالوزارة تتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة للوقوف على مداخلاتهم ودمج ملاحظاتهم من باب توزيع المهام ودمج الخبرات والتنسيق لوضع خطة استراتيجية شاملة تضع الأردن في مسار الدول المتقدمة في النظام البيئي.

 




 

 


 

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