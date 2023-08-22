الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 12:27 م

الفراية: موطن اللاجئ هو بلده الأصلي

WhatsApp Image 2023-08-22 at 12.28.55 PM


الوكيل الإخباري - التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مكتبه اليوم الثلاثاء، فيليبو قراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وقال الفراية خلال لقائه الى ان مسؤولية اللاجئين مشتركة بين كافة الدول مما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي اعدت بهذا الخصوص اذ ان كافة الدول معنية بهذا الموضوع نظراً لأبعاده الإنسانية، لافتا الى الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً  وان الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي.

واضافه الفراية خلال لقائه الى الحاجة الملحة الى ضرورة زيادة الدعم المقدم لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين ، اذ ان الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية وكان لموجات اللجوء أثراً وسبباً في زيادة هذه المشاكل وتحميل الحكومة الأردنية مزيداً من الأعباء على كافة القطاعات وارتفاع نسب البِطالة بين الأردنيين، وذلك من خلال ،زيادة الطلب على كافة الخدمات الحكومية وفي كافة المجالات التعليمية والصحية والطاقة والمياه والصـرف الصحي والبيئة والخدمات البلدية وغيرها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية .

وأوضح في نهاية لقائه الى ان الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المترتبة على الحكومية الأردنية وعلى اللاجئين انفسهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1692705499344

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

rrrrr

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

337314_25_1671709331

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات الثنائية المشتركة

مديرية الامن العام

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

2322222

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

3202118162218723660748

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

أخبار متعلقة
64cb41b6d159d

توقيع اتفاقية مشروع المباني الخضراء في الأردن بتمويل قيمته 575 ألف دولار

E07B59AD-9008-42D6-8283-62F8A85B7994

توضيح حكومي بشأن منع دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 سنة للسعودية

720231171317641118140

11.7 مليون دينار دفعها أردنيون عبر أي فواتيركم خلال 3 أشهر

1333333333333333333333333333

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

image (62)

الفراية: المواطنون أولوية الحكومة وليس اللاجئين

382916_24_1690126689

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول