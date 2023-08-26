الحنيفات: السلع لم تنقص في الأردن خلال أزمة كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، اليوم السبت، إن السلع لم تنقص خلال أزمة كورونا بأي بقالة في الأردن.

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وأضاف الحنيفات، خلال جلسة تتعلق بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن تسهيل انسياب السلع أمر مهم ولذلك جرى العمل على تغيير عقلية العمل.



واستعرض مخصصات وزارة الزراعة للقطاع الزراعي والقروض التي قدمت من دون فائدة لمساعدة المزارعين.



وأشار إلى أنه سينتهي بشهر تشرين أول المقبل إنشاء مصنعين مرتبطين بالقطاع الزراعي.



وقال إن الوزارة عملت على ملف التسويق لفتح المجال أمام القطاع الزراعي.



مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعي نزار حداد قال خلال الجلسة إن الأمن الوطني والغذائي مرتبطان.



وتحدث عن بنك البذور الوطني، إضافة لاستثمارات عمل عليها المركز الوطني.