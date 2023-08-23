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الأربعاء، 23-08-2023 12:03 م

هام من ديوان الخدمة لطالبي التوظيف على وظائف الفئة الثالثة

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء رابطاً الكترونيا لغايات اتاحة الفرصة للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الإدارة المحلية الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد) ومجموع نقاطهم التنافسية والية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف، وذلك خلال الفترة (23/8/2023 ولغاية نهاية يوم 25/8/2023).

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وبإمكان المتقدمين في حال وجود ملاحظات او اعتراضات ارسالها من خلال نفس الرابط الالكتروني، علما بان الديوان قد نوه بعدم استلام أي ملاحظات او اعتراضات ورقياً أو إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

 

وأنهى الديوان وبالتشارك مع الوزارة فرز وتدقيق (705) طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف، واعتماد المطابق منها وفقاً لشروط ومواصفات اشغالها  المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني وهي (وظيفة طابع، خازن، مراقب دوام، مأمور ملفات، مراسل، سائق فئة رابعة عمومي، حارس، ميكانيكي تمديدات صحية، نجار).

 

للدخول إلى الرابط أنقر هنا

 




 

 


 

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