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الجمعة، 17-02-2023 04:08 م

الإطاحة بشبكة جرمية زيفت وروجت ورقة الخمسين دينار الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد جهود تحقيقية من الإطاحة بشبكة جرمية قامت بتزييف كمية من العملة الجديدة من فئة الخمسين دينار وبدأ ترويجها على عدد من المحال التجارية .اضافة اعلان


وفي التفاصيل أضاف الناطق الإعلامي أنَّ معلومات وردت للإدارة عن قيام مجهولين بترويج أوراق مالية مزيفة من فئة الخمسين دينار على عدد من المحال التجارية في محافظة البلقاء والعاصمة ولواء الرصيفة، إذ تولت فرق تحقيقية في عدد من أقسام المخدرات التحقيق في القضية لكشف الأشخاص وضبطهم. 

وأكّد الناطق الإعلامي أنَّ التحقيقات والجهود المبذولة وجمع المعلومات قاد المحققين للاشتباه بأربعة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا في العاصمة داخل مركبة واحدى الشقق وضبط بحوزتهم 184 ورقة نقدية مزيفة ( 9200) دينار وكمية من المواد المخدرة .

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستلام تلك الأوراق المزيفة من قبل المزور الرئيس الموجود في محافظة العقبة والتوجه للعاصمة ومحافظات الوسط والعقبة لترويج تلك العملة مستغلين عدم تداول العملة الجديدة بين التجار بشكل كبير وعدم معرفتهم بها جيدا رغم رداءة تقليدها.

وتابع الناطق الاعلامي ان قوة امنية في مدينة العقبة توجهت لمكان وجود المزور الرئيس وجرت مداهمته والقت القبض عليه وضبط داخل المكان عدد من الاوراق النقدية المزيفة وطابعات وأحبار واجهزة حاسوب محمول ومعدات تستخدم لتزييف العملة وستتم احالتهم جميعا لمدعي عام محكمة امن الدولة.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التأكد من العملة قبل استلامها وتداولها لا سيّما مع سهولة اكتشافها بسبب رداءة طريقة التزييف والابلاغ المباشر عن الاشتباه بها عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

 




 

 


 

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