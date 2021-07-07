الإعدام شنقاً لمواطن قتل شقيقته بأكثر من طريقة.. تفاصيل

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بإعدام عشريني شنقا حتى الموت بعدما أقدم على قتل شقيقته المتزوجة بأكثر من طريقة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد تلقيها 4 طلقات نارية قاتلة.

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وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضي طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.



وجرمت المحكمة المتهم البالغ من العمر 24 عاما والموقوف على ذمة القضية منذ تشرين أول 2019 بجناية القتل العمد.



وقررت المحكمة عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي عن القاتل من قبل والديه وزوج المغدورة لعدم الحصول على إذن اسقاط حق شخصي من المحكمة الشرعية لكون المغدورة أم لطفلين صغيرين.



والجريمة التي ارتكبت في تشرين أول من عام 2019 وفق قرار المحكمة كانت من بين محاولات القتل التي خطط المتهم للخلاص من شقيقته المغدورة، حيث أقدم على اطلاق العيارات النارية عليها داخل منزلها وبوجود طفليها الصغيرين.