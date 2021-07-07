الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

عطاء بقيمة 500 ألف دينار لإعادة تأهيل متنزه بلدية جرش

الأربعاء، 07-07-2021 03:04 م

الإعدام شنقاً لمواطن قتل شقيقته بأكثر من طريقة.. تفاصيل

istock-514916753


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بإعدام عشريني شنقا حتى الموت بعدما أقدم على قتل شقيقته المتزوجة بأكثر من طريقة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد تلقيها 4 طلقات نارية قاتلة.

اضافة اعلان

 

وأعلن القرار خلال جلسة عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضي طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى.

وجرمت المحكمة المتهم البالغ من العمر 24 عاما والموقوف على ذمة القضية منذ تشرين أول 2019 بجناية القتل العمد.

وقررت المحكمة عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي عن القاتل من قبل والديه وزوج المغدورة لعدم الحصول على إذن اسقاط حق شخصي من المحكمة الشرعية لكون المغدورة أم لطفلين صغيرين.

والجريمة التي ارتكبت في تشرين أول من عام 2019 وفق قرار المحكمة كانت من بين محاولات القتل التي خطط المتهم للخلاص من شقيقته المغدورة، حيث أقدم على اطلاق العيارات النارية عليها داخل منزلها وبوجود طفليها الصغيرين.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية والتعليم

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

download (2)

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

هواري 1

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

wUz8eSZLejKOIuwH4H6TTbEdkNHVyfH2gpPEpvyD

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

أمانة عمان

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

48045_large

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

أخبار متعلقة
wwww

التمييز تنقض حكم إعدام قاتل ابن شقيقه ذي السنوات الخمس

620211602110838351073

هذه الفئة يمنع تلقيها لقاح كورونا بالاردن

ب111

جودة البطيخ ما بين التشكيك و التصديق

حجر

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

مستشفى الوكيل

شاهد بقضية مستشفى السَّلط: موظف بمؤهل توجيهي كان مشرف الأكسجين بمستشفى طرفي