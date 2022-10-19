الإعلان عن منح دراسية في جامعة الحسين التقنية ضمن مكرمة أبناء المعلمين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء أن على الطلبة الراغبين بالاستفادة من مكرمة أبناء المعلمين الدفعة الثانية في جامعة الحسين التقنية التقدم عبر الرابط https://apps.moe.gov.jo/App/UniversityWebSite/Defaultاضافة اعلان
وقالت في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يُشترط للتقدُّم ترشُّح الطَّالب لمكرمة أبناء المعلمين/الدفعة الثانية، وتأمينه لقبول من جامعة الحسين التقنية في أي من التخصصات المتوفرة وفق أسس القبول المعتمدة في الجامعة.
علماً بأن الوزارة تلتزم بتغطية نفقات الدراسة (مكرمة أبناء معلمين) إلى جامعة الحسين التقنية وفق نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية المعمول به والتعليمات المنبثقة عنه.