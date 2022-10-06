اطلاق مشروع الناخبون الجدد

الوكيل الإخباري- اطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مشروع "الناخبون الجدد" بالشراكة مع معهد السياسة والمجتمع، الهادف إلى تأهيل الكوادر التعليمية على المنهاج الخاص بالتربية الديمقراطية، والذي تمت صياغته من المجلس الوطني لتطوير المناهج.

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كما يهدف المشروع وفق بيان صحفي للصندوق اليوم الخميس، إلى التمكين السياسي والتعليمي للكوادر التعليمية وإتاحة الفرصة لتجربة تعليمية جاذبة للطلبة الشباب، للمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية الديمقراطية، والحياة الحزبية خلال الانتخابات التي سيتم اجراؤها مستقبلا.



وقال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن إن تدريبات المشروع للمشرفين تشكل التزاما بخطى التحديث السياسي، ورفع السوية السياسية لجيل المئوية الثانية، وتأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بما يضمن تمكين الطلبة سياسيا، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة لديهم وتحفيزهم للمشاركة في الحياة العامة بأساليب منهجية تفاعلية، وتحقيق التفاعل الإيجابي لديهم.



بدوره، قال مدير المشروع أحمد القضاة إن المشروع سيعمل على توعية الفئة المستهدفة من المشرفين (ناقلي الخبرات لمئات المعلمين) حول مفاهيم وأدوات الممارسة الديمقراطية، وتثقيفهم حول عناوين الدروس المدرجة في المنهاج، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في رفد قيم الحوار والديمقراطية، وامتلاك الأدوات الفضلى لتدريس العناوين السياسية والمدنية في المنهاج الجديد الذي سيؤول لطلبة ناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة.



وأوضح أنه سيجري تدريب وتأهيل وتثقيف حوالي 60 مشرفا تربويا في ثلاثة أقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب) على مادة التربية الديمقراطية، ليقوموا بدورهم بتدريب معلمي المدارس.



ويستهدف منهاج التربية الديمقراطية طلبة المدارس في صفوف العاشر والأول الثانوي المقبلين على حق التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة لرفع مستوى الوعي الانتخابي وتمكينهم وتحفيزهم على المشاركة السياسية والانتخابية.



وينفذ المشروع بالتعاون مع المجلس الوطني لتطوير المناهج، والهيئة المستقلة للانتخاب وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.