البلقاء التطبيقية : توجّه لإعادة النظر في الخطط الدراسية

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني، إن الجامعة لديها توجه في إعادة النظر في جميع الخطط الدراسية لمختلف التخصصات الجامعية بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.



وأضاف خلال افتتاحه فعاليات الدورة التحضيرية لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد والتي نظمها مركز التطوير وضمان الجودة اليوم الأربعاء، أن الجامعة وفي اطار خطتها لتطوير وتحديث البنية التحتية لمباني الجامعة وكلياتها، ستعمل على انشاء مبان جديدة لكليتي التمريض والذكاء الاصطناعي وأن يكون تصميمها وفقا لأحدث المعايير العالمية.

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